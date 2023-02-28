1 марта в Тюмени сработает система оповещения

1 марта 2023 года с 10:40 до 11:10 в Тюмени состоится комплексная проверка работоспособности муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения города с запуском электрических сирен с перехватом эфира теле- и радиовещания, предупреждает департамент безопасности жизнедеятельности горадминистрации.

Звучание сирен означает сигнал "Внимание всем!". Услышав этот сигнал, каждый гражданин должен незамедлительно выполнить следующие действия:

1. Включить приёмники проводного, беспроводного вещания, радиовещания и телевидения, проверить СМС-сообщения;

2. Прослушать официальную информацию о ЧС и мерах собственной безопасности;

3. Действовать в соответствии с полученными инструкциями;

4. Оповестить соседей, родственников и знакомых;

5. В целях получения дополнительной инструкции держать приёмники включёнными.