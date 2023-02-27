Вагон и 27 грузовиков с гумпомощью за год отправили тюменцы жителям ЛДНР и Украины

Волонтеры штаба #МЫВМЕСТЕ Тюменской области отметили год помощи вынужденным переселенцам из ЛДНР и Украины, встреча прошла в ДТиС "Пионер".

В феврале 2022 года добровольцы развернули штаб и стали помогать вынужденным переселенцам, а с осени — военнослужащим и их семьям.

В течение года штаб объединил более 500 волонтеров по всей области, действуют 29 пунктов приема гуманитарной помощи, более 3 000 человек и 350 организаций оказали помощь. На территорию ЛНР и ДНР отправлено 27 грузовых машин и 1 вагон с гумпомощью; более 8 000 книг отправлено на новые территории; 7 тонн гуманитарного груза передали для военнослужащих.

"Волонтеры - герои настоящего времени, они стоят на передовой всех событий, которые происходят в стране", - уверена координатор регионального Штаба помощи #МЫВМЕСТЕ Анастасия Баканова.