Тюменская команда прошла в финал Национальной технологической олимпиады

Тюменские школьники в финале Национальной технологической олимпиады выступят по профилю "Интеллектуальные энергетические системы". С 13 по 19 марта им предстоит состязаться с командами из разных городов страны в умении строить эффективную энергосеть, учитывая количество потребителей, носителей, производителей, применяя знания о возможных изменениях погодных условий и учитывая десятки других переменных.

В составе команды 5 человек, каждый из которых "курирует" свое направление. Георгий Голдобин и Антон Трегубов закрывают большинство задач по программированию. Айгуль Юртлубаева будет главной по аукционам – важная задача внутри игры, в которую нужно быть максимально включенным. Анна Комлева и Вероника Захарова отвечают за топологию (наиболее эффективное расположение объектов). При этом все понимают, что только слаженная командная работа и быстрые эффективные решения смогут привести к результату.

"Нам удалось уже поработать со стендом-тренажером в фаблабе ТюмГУ. Условия реальной игры на ней невозможно смоделировать без участия конкурентов, но визуальное представление и пусть небольшой, но опыт работы со стендом у нас есть", – рассказала Анна Комлева.

Соперниками тюменцев станут команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Амурской, Вологодской, Кировской, Московской, Новосибирской, Рязанской, Свердловской областей и Краснодарского края.

Руководитель Центра ТюмГУ "Новое движение" Татьяна Вешкурцева:

Несколько лет ТюмГУ является организатором трека "Интеллектуальные энергетические системы" совместно с разработчиками стенда – компанией "Полюс-НТ". Поддерживать высокий уровень проведения финала является для нас одной из приоритетных задач. Условия, четкая организация, корректность взаимодействия, ненапряженная атмосфера – все это помогает школьникам реализоваться, проявить себя в финале, а судьям – иметь все возможности для грамотной профессиональной оценки работ.

Финал Олимпиады НТО по профилю "Интеллектуальные энергетические системы" будет проходить в Тюмени на базе "Ребячки".