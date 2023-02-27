Тюменские власти подлили до апреля режим ограничений по коронавирусу

Режим повышенной готовности для предотвращения распространения COVID-19 продлен в Тюменской области до конца марта, решение принято 27 февраля на заседании регионального оперативного штаба.

"В течение шести недель (со 2 по 7 неделю) в регионе отмечалась нарастание количества заболевших новой коронавирусной инфекцией и соответственно ухудшение эпидемиологической ситуации. За последнюю восьмую неделю, с 20 по 26 февраля, в связи с праздничными днями и разобщением коллективов зарегистрировано небольшое снижение заболеваемости", - рассказала об эпидситуации врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Юлия Распопова.

Для госпитализации пациентов с коронавирусом в регионе развернуто 55 коек. Недельный показатель заболеваемости составил 137 на 100 тыс. населения – выше, чем в среднем по стране. Более чем у 91% пациентов болезнь протекает в легкой форме.