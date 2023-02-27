В тюменском "Кванториуме" обучаются почти 4 тысячи юных инженеров

Детский технопарк "Кванториум" на базе ДТиС "Пионер" открылся в Тюмени в 2017 году, благодаря этому у детей и подростков появилось значительно больше возможностей для раскрытия своего потенциала. Инновационная площадка имеет все для успешного воспитания будущих инженеров – квалифицированный педагогический состав, современное оборудование, возможность реализации проектной деятельности, а также участия в конкурсах, хакатонах, чемпионатах, олимпиадах научно-технического профиля.

На сегодня на базе тюменского детского технопарка открыто 12 проектно-образовательных квантумов: "Промышленный дизайн", "Робоквантум", "IT – квантум", "VR-AR – квантум", "Аэроквантум", "Автоквантум", "Hi-Tech цех", "Биоквантум", "Наноквантум", "Геоквантум", "Энерджиквантум", "Медиаквантум".

Обучение в "Кванториуме" для подростков с 11 лет бесплатное. Для дошколят и младших школьников на базе "Робоквантума", "IT – квантума", "Аэроквантума", "Автоквантума", "Промышленного дизайна" и "Hi-Tech цеха" открыты лаборатории, обучение в которых проводится на платной основе.

С 2019 года в рамках реализации деятельности детского технопарка был запущен проект "Мобильный технопарк "Кванториум". Передвижная станция, укомплектованная самым современным оборудованием для проведения занятий по технической и естественнонаучной направленностям, стала выезжать в 6 муниципальных образований региона, предоставляя возможность школьникам, проживающим на отдаленных территориях, получать высокотехнологичные знания.

В начале 2022 года была запущена вторая мобильная станция. Таким образом, дополнительное образование по технической и естественнонаучной направленностям стало доступно подросткам 12 муниципальных образований Тюменской области: Заводоуковского городского округа, города города Ялуторовска, Нижнетавдинского, Исетского, Тюменского, Ярковского, Омутинского, Голышмановского, Юргинского, Армизонского, Упоровского, Бердюжского районов.

Педагоги мобильного "Кванториума" осуществляют двухнедельные выезды в каждый из перечисленных муниципалитетов. На базе общеобразовательных учреждений в первую половину дня они проводят учебные занятия в рамках уроков технологии, а во второй – дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы технической и естественнонаучной направленностей по направлениям: "Гео/Аэро-квантум", "Робо/Промышленный дизайн", "IT/VR/AR-квантум".

В 2022 году количество воспитанников стационарного "Кванториума" составило порядка 1400 человек, мобильного "Кванториума" – более 2 400 подростков.

"С целью поощрения и создания дополнительной мотивации для занятий техническим и естественнонаучным направлениями с 2021 года на базе "Кванториума" проводятся "Кванторианские каникулы" для участников региональной базы данных талантливых детей и молодежи Тюменской области. Благодаря этому ребята, проживающие в разных муниципалитетах , имеют возможность на несколько дней приехать в Тюмень, поучаствовать в досуговых мероприятиях и получить дополнительные знания у опытных наставников. Участие в "Кванторианских каникулах" для подростков бесплатное.

В прошлом году состоялись три образовательных каникулярных смены, в которых принял участие 161 человек. Итогом каждых "Кванторианских каникул" стала защита проектов, которые ребята разработали вместе с наставниками. В прошлом году таких проектов к защите было представлено 32. Большинство из них получили высокую оценку экспертов и могут найти применение в реальной жизни", – прокомментировал руководитель детского технопарка "Кванториум" Дмитрий Тарасов.

Воспитанники детского парка "Кванториум" регулярно участвуют и занимают призовые места на региональных, всероссийских и международных соревнованиях и конкурсах. Например, в 2021 году тюменская команда "Атом" стала победителем чемпионата мира по радиоуправляемым моделям на водородном топливе Horizon Hydrogen Grand Prix H2GP, в 2022 году тюменский дуэт "Формула 1" в составе Степана Ляпина и Ивана Захарова стал бронзовым призером Международного фестиваля "РобоФинист-2022". И это только малая часть достижений юных тюменских инженеров.

Обучение в детском технопарке позволяет ребенку выстроить индивидуальную образовательную траекторию. Яркий тому пример – воспитанник технопарка Феликс Напольский, который планирует в будущем заниматься бионикой, а сейчас параллельно обучается в "Биоквантуме" и "Промышленном дизайне", успешно применяя знания обоих направлений в своих проектах. В начале февраля текущего года Феликс стал лауреатом Всероссийского конкурса научных работ школьников "Юниор", представив проект бионического протеза.