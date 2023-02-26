В Тюмени появится бесплатная “Читальня”

В "Конторе пароходства" может появиться комфортное пространство для работы и чтения в холле второго этажа. У посетителей давно был запрос на дополнительное пространство с литературой. Организаторы собирают пожертвования на обустройство пространства.

Помещение в стиле лофт уже имеется, книги про современное искусство, урбанистику, менеджмент и развитие - тоже. Остается дело за малым - нужны деньги. Для этого открыт краудфандинговый сбор на платформе Planeta. Планируется собрать 350 тысяч рублей.

Каждый может поучаствовать в создании "Читальни". Для этого можно купить один из лотов или просто пожертвовать символическую сумму. Направить можно от 100 рублей до 50 тысяч рублей. За донат участники получат чашку кофе, значок, участие в лекции или мастер-классе, приглашение в театр, годовое посещение выставок или отдых в природном комплексе, сообщает Вслух.ру.