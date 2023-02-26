Сотрудники ГИБДД следят за безопасностью на федеральных трассах

Сотрудники ГИБДД в Тюменской области взяли под особый контроль федеральные автодороги. В первую очередь контролируется соблюдение ПДД на участках, где проводится реконструкция дорог и дорожный ремонт.

Водителей предупреждают об опасных участках на трассах и необходимости выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий. Особенно много участков дорожного ремонта на федеральной автодороге Тюмень-Омск.

В ГИБДД обеспокоены увеличением ДТП с летальным исходом на федеральных автодорогах. С начала года в Тюменской области произошло 295 ДТП, в них погиб 31 человек, 409 человек ранены. Большинство погибших – 23 – на федеральных трассах, сообщает ГИБДД Тюменской области.