Спортивные занятия для тюменцев с ОВЗ дополнят мини-лекциями о рациональном питании и психологическом здоровье

15:34 26 февраля 2023
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Тренировки по направлению "Лечебная и адаптивная физическая культура с элементами танцевальной терапии и скандинавской ходьбы" для пожилых людей с ослабленным здоровьем проводит специалист Тюменского государственного медицинского университета Елена Августа, сообщает пресс-служба вуза. К работе подключаются студенты вуза, имеющие сертификат школы волонтера-медика.

"Тренировки проходят под музыку, с использованием методов аутотренинга. Релаксационные методики являются лучшим и наиболее быстрым способом борьбы со стрессом и усталостью, которые приводят к обострению заболеваний", - пояснила Елена Августа.

Теги: физкультура
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