"КОРОБОК media" помогает реализовать свой медийный потенциал

В Тюмени появилось молодежное объединение "КОРОБОК media". Присоединиться к сообществу могут все желающие от 18 до 35 лет — режиссеры, монтажеры, операторы, дизайнеры, копирайтеры вне зависимости от опыта работы в сфере. Авторы креативного контента поделятся идеями и получат помощь в развитии проекта любой тематики и масштабности, сообщает Комсомольская правда – Тюмень.

Участники сообщества будут работать над своими продуктами самостоятельно или в командах помогать друг другу в реализации. Начинающие наставники объединения подскажут эффективные способы создания и продвижения идеи, а также проведут тематические образовательные мероприятия. Тюменцы научатся определять целевую аудиторию и рассказывать о себе в социальных сетях. Готовые проекты получат продвижение в группе сообщества в социальной сети ВКонтакте.