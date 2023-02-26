Участники экскурсии по соцпредприятиям посетят три организации

27 февраля с 12 до 16 часов для представителей социально ориентированных НКО состоится экскурсия по социальным предприятиям. Поездку организует центр "Мой бизнес", она будет бесплатной. Мероприятие приурочили ко Всемирному дню некоммерческих организаций.

Как сообщает "Тюменская область сегодня", участники посетят Тюменский центр кинезитерапии, школу вокального дизайна "ДоBro" и детский IT-центр "Pixel". Также они смогут познакомиться с успешными практиками тюменских социальных предпринимателей и узнать, какие меры поддержки и возможности дает такой статус.

– Приглашаем представителей НКО, которые решают социальные проблемы и обеспечивают развитие гражданского общества в России, – рассказали в Инвестиционном агентстве Тюменской области.

Заявку принимаются по ссылке.