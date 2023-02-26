Тюменцы могут принять участие в "Весеннем калейдоскопе"

Тюменцев приглашают принять участие в юбилейном, 15-м, конкурсе "Весенний калейдоскоп". Работы участников будут представлены на выставке в

ДК "Орфей".

Всего предусмотрено пять номинаций: "Золотое рукоделие" (к году педагога и наставничества), "Война глазами детей" (гражданско-педагогическая направленность), "Новая жизнь" (экологическая направленность, работы из бросового материала), "Кладовая природы" (работы из природного материала), а также "Игрушки своими руками".

Поучаствовать смогут желающие от 3 лет, сообщает Вслух.ру. В критериях оценивания - уровень мастерства, художественный вкус, творческая индивидуальность, владение выбранной техники, выразительность и эстетический вид изделия.

На конкурс не принимаются рисунки и работы прошлых лет. Участникам нужно заполнить гугл-форму.