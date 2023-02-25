143 млрд рублей потратили тюменцы за год на платные услуги

143 млрд 419 млн рублей заплатили жители Тюменской области за платные услуги в 2022 году. Это на 12 млрд больше, чем годом ранее, когда оборот составил 131 млрд 95,9 млн рублей.

В декабре тюменцы перечислили 12 млрд 644,3 млн рублей. Самым затратным оказался второй квартал, когда общий оборот был больше 37 млрд рублей.

За год больше всего подорожали услуги зарубежного туризма — на 48,2%. Хотя по сравнению с ноябрем они немного подешевели — на 6,4%. На 12,4% увеличились жилищно-коммунальные услуги, включая аренду квартир. На 11,5% - услуги организации культуры, на 11,1% - связи.

Более 10% прибавили бытовые (10,7%) и медицинские (10,4%) услуги. Пассажирские выросли в цене на 9,6%. Меньше всего — на 3,7% - подорожали услуги в образовании и правового характера.