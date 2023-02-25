Мастерица из Тюмени создает оригинальные аксессуары

Тюменская мастерица Валентина Карнаухова создает аксессуары с вышивкой в различных техниках, включая работу с бисером, золотным шитьем.

"Промыслом занимаюсь три года. Заинтересовала меня этим направлением коллега Елена Сулейманова, которая на протяжении пяти лет занимается изучением истории развития золотошвейного искусства в Тюменской области с XVIII века. Мы с ней вместе работали над созданием каталога "Культурно-историческое наследие золотного шитья Сибири" в рамках реализации проекта "Школа креативных индустрий "Золотая нить Сибири". Я вовлеклась в этот процесс, потому что он интересен и красив", - отметила она.

Валентина занимается исторической реконструкцией аксессуаров XVlll-XX веков и создает бархатные сумки, ободки-кокошники, браслеты, броши, рукавицы с бисерной, жемчужной вышивкой и вышивкой в технике золотного шитья - это ручная вышивка металлическими позолоченными (золотными) и серебряными нитями. Наибольшим спросом пользуются сумки и ободки. На создание сумки с вышивкой у мастерицы уходит более пяти дней, ободок она может сделать за 2-3 дня. Сырье использует как импортное, так и отечественное. Клиенты в основном из Тюмени, но были заказы и из Москвы, сообщает Тюменская линия.

"Есть различные техники золотного шитья. Я использую технику "вприкреп" - это, когда узор выкладывается металлическими нитями на основу и пришивается дополнительными нитями. Есть лицевое золотное шитье. Оно похоже на вышивку гладью, отличие в том, что используется различный подложный материал для придания объема рисунку, например, картон или отрезки пряжи", - пояснила мастерица. В планах у нее создать узоры по деревянной резьбе, которая сохранилась на памятниках архитектуры и объектах культурного наследия Тюменской области.