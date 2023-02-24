Страдают ли дети, выросшие на смесях, лишним весом, рассказала специалист

Питание играет важную роль в здоровье малыша. Помимо состава заменителей материнского молока, вопросы вызывает и их влияние на вес ребенка в будущем. Существует мнение, что дети, выросшие на искусственном вскармливании, страдают ожирением.

По словам заведующий детским лечебно-диагностическим отделением №1 Ирины Чмутиной, исследования подтверждаются, что у малышей, выросших на материнском молоке, риск в будущем столкнуться с ожирением ниже на 15-25%.

"В смесях больше белка, чем в грудном молоке, к тому же при искусственном вскармливании ребенок не контролирует объем потребляемого молока и часто переедает", - поясняет специалист.

Поэтому родителям, чьи дети на искусственном вскармливании, рекомендуют строго следить за суточным потреблением молока и не перекармливать малыша, уточняет АиФ – Тюмень.