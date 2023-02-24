Куда жаловаться на сосульки и снег во дворах

В конце февраля и начале марта в Тюмени ожидаются перепады температуры воздуха и осадки. По этой причине на крышах могут нависнуть сосульки, во дворах образоваться горы снега и убранного льда.

Управляющие организации должны обеспечить очистку многоквартирных домов от сосулек и нависающих лавин. Причем делать это оперативно, чтобы не допустить их обвала. Очищены должны быть не только крыши, но и водостоки, и другие выступы, на которых может нарасти наледь. В нежилых зданиях за этот вопрос отвечает собственник или арендатор. Во время очистки территория должна быть огорожена, сообщает Вслух.ру.

Сообщить о нависающей угрозе можно на сайте "Тюмень — наш дом", через сайт госуслуг ("Сообщить о проблеме") или по телефону Единого центра оперативного реагирования города: тел. 45-15-20.