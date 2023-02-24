Последствия коронавируса у пожилой пациентки устранили тюменские хирурги

Торакальные хирурги тюменской Областной клинической больницы №1 успешно прооперировали пациентку со стенозом трахеи, позволив ей вновь полноценно дышать.

"Такие хирургические вмешательства в нашем отделении проводятся в среднем 8-10 раз в год, патология не частая, но очень тяжелая и с особыми рисками осложнения в послеоперационном периоде", - рассказал Максим Кобелев, заведующий отделением торакальной хирургии №1 ОКБ №1.

Год назад 68-летняя тюменка перенесла короновирусную инфекцию в тяжелой форме, осложненную вирусной пневмонией с поражением легких 70%. Женщина задыхалась. Требовалась кислородная терапия и респираторная поддержка. После продолжительного пребывания на аппарате искусственной вентиляции легких, тюменку перевели на дыхание через трахеостому. Из-за того, что трахеостомическая трубка находилась в трахее длительное время, в органе развился тяжелый стеноз, который мог стать угрозой для жизни.

После выписки ей предстоит длительная реабилитация. Особенно в первые месяцы после операции, когда врачи не исключают риски осложнения, сообщила Марина Уралова, пресс-секретарь ОКБ № 1 (г. Тюмень).