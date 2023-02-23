В Тюмени пройдет градостроительный форум

Четвертый градостроительный форум Тюменской области в этом году пройдет под названием "Стратегия-2030. Новые вызовы". Он состоится в Выставочном зале с 21 по 23 марта.

- Мы видим, что в Тюмени сейчас строительный бум. Один за другим появляются новые жилые комплексы, которые существенно меняют весь архитектурный ландшафт города, - говорит генеральный директор АО "Тюменская ярмарка" Михаил Брудков. - А любые перемены порождают много вопросов, ответы на которые мы попытаемся найти в ходе форума. На площадках Выставочного зала мы предоставим слово экспертам, среди них представители областных и городских властей, строительной отрасли, высшего образования.

В рамках форума состоится специализированная выставка "Строительство и архитектура. Дорожная, строительная техника и технологии", а также конференция "Строительный комплекс Тюменской области: итоги, новые цели, приоритетные задачи".

- Не останется без внимания и одна из самых обсуждаемых в последнее время тем - Комплексное развитие территорий. Технологии внедрения КРТ, реализованные проекты, перспективные территории - этому будет посвящен второй день форума, - отметил Михаил Брудков.

По материалам департамента потребительского рынка администрации города Тюмени.