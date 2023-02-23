О традициях воспитания в дореволюционной России расскажут тюменцам

Тюменская областная научная библиотека им. Менделеева запускает новый социокультурный проект "Студия досуга "Семья+".
25 февраля в 13:00 часов тюменцам расскажут о традициях воспитания в дореволюционной России и угостят блинами. Гости узнают о традициях воспитания, которые были в дореволюционной России, поучаствуют в настоящем русском народном масленичном обряде, всей семьей проведут время за настольными играми и мастер-классами, поедят вкусные блинчики и не только.
Ежемесячно в течение года семейная студия досуга будет ждать тюменцев на разные тематические встречи. Без галстуков, в уюте и за чашкой чая, по-семейному будут проходить культурные, образовательные и творческие встречи.
Вход свободный. Возрастное ограничение: 0+, сообщает Тюменская линия.
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