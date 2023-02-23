Более 40 тысяч граждан из других регионов России переехало в Тюменскую область в прошлом году

46 тыс. 667 граждан прибыли в Тюменскую область на постоянное место жительства. Основная часть — более 40 тысяч — из других регионов России, сообщает Тюменьстат.
За 11 месяцев международная миграция составила 6 тыс. 613 человек. Из них 6 тыс. 133 гражданина прибыло из стран СНГ, 480 — из стран дальнего зарубежья.
На 1 декабря 2022 года в Тюменской области проживает 1 млн 557 тыс. человек. С учетом естественного прироста и миграционных процессов за год население увеличилось на 5,4 тыс. человек, сообщает Вслух.ру.
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