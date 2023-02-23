Мастер-классы по правильной перевозке детей проводят для тюменцев

Как правильно выбрать детское автокресло рассказывают на мастер-классах для родителей. Занятия проходят в поликлиниках и женских консультациях.

В тюменской госавтоинпекции отмечают, что согласно действующим правилам перевозки детей, ребенок до 7 лет должен перевозиться в автомобиле в автокресле или автолюльке. Обычная люлька от коляски, различные переноски недопустимы. Перевозка грудного ребенка на руках у взрослого также не является безопасной, так как удержать ребенка при ударе или резком торможении практически нереально. Если же сам взрослый не пристегнут при этом ремнем безопасности, вероятность гибели ребенка в случае дорожно-транспортного происшествия многократно возрастает.

- Если в автолюльке ребенок до года, то располагаем устройство против движения автомобиля. Очень важно в таком случае отключить подушки безопасности, у детей шейные позвонки слабы, и при резком торможении дети могут получить травму, – рассказал корреспонденту издания "Тюменская область сегодня" инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по г. Тюмени младший лейтенант полиции Виктория Моренко.