Моор вручил тюменским военнослужащим награды за мужество при выполнении боевых задач

Мы преклоняемся перед мужеством, стойкостью, отвагой и героизмом бойцов, которые с оружием в руках защищают Родину. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая на торжественном собрании в честь Дня защитника Отечества, которое прошло в ДК "Нефтяник".

"Во все времена наш народ чтил воинское братство. Менялось многое: эпохи, общество, экономические уклады, но всегда неизменными оставались беззаветная любовь и уважение россиян к Родине и ее защитникам, абсолютное доверие к Вооруженным силам страны. Желающих захватить нашу страну, разграбить, лишить свободы и независимости было немало. Пробовали многие, но всегда получали сокрушительный отпор", – подчеркнул глава региона.

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Губернатор вручил шести тюменским военнослужащим награды за мужество при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Начальник Тюменского высшего военно-инженерного ордена Кутузова командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова генерал-майор Дмитрий Евмененко вручил пяти офицерам знаки отличия инженерных войск Вооруженных сил РФ "За заслуги".

Все собравшиеся в зале ДК "Нефтяник" стоя приветствовали аплодисментами Героя России полковника Рустама Сайфуллина. Высшей награды страны наш мужественный земляк удостоен за подвиг, совершенный во время специальной военной операции. При этом он получил тяжелое ранение.

"Телу можно нанести ранение, но духу – нет. Дух наш – боевой, и он силен, как никогда", – выразил настроение воинов-сибиряков Сайфуллин.

Фото - https://t.me/av_moor, видео - https://t.me/operativnyishtabtyumen