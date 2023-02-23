Как лечить насморк, рассказала врач

Насколько опасен насморк, журналисту "Тюменской области сегодня" рассказала лор-врач, ароматерапевт Наталия Деева.

– Насморк – частый симптом ОРВИ и ОРЗ, он отлично отработан нашей иммунной системой. Его наличие говорит о том, что организм реагирует на вирус адекватно, – говорит лор-врач.

Отделяемое из носовых пазух – секрет сложного состава. Он может быть чисто слизистым или слизисто-гнойным, что зависит от возбудителя болезни: вируса, бактерий или грибка.

Когда человек только заболевает, из носа начинает течь разъедающая кожу жидкость, а крылья носа становятся красными, шелушатся и иссушаются. Через время секрет загустевает, меняет цвет на белый, а затем — зеленый. К фазе выздоровления все наоборот: зеленые выделения переходят в стадию белых, потом прозрачных, но уже не разъедающих кожу.

– Чтобы снять отек, не стоит бесконтрольно прибегать к помощи сосудосуживающих средств. Это ведет к ухудшению кровотока, иссушению слизистой и самое худшее – к лекарственной зависимости. Наталия Деева для начала рекомендует восстановить питьевой режим, чтобы слизь разжижалась, пить больше чистой воды.

Если нет температуры и чувства распирания в носовых пазухах, будет полезна мягкая теплая баня, промывание, орошение носа, теплые общеукрепляющие ванны, ароматерапия.

– Важно запустить естественное очищение организма, снять воспаление и восстановить природный процесс дренажа, – уверена лор-врач.