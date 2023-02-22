Вопросы организации ранней помощи детям с ОВЗ в Тюменской области обсудят 1 марта

Научно-практическая конференция "Система ранней помощи в Тюменской области: векторы развития и драйверы роста" пройдет в Тюмени 1 марта, организуют мероприятие областной центр реабилитации инвалидов совместно с департаментом социального развития Тюменской области.

Участниками конференции станут руководители и специалисты организаций, оказывающих услуги ранней помощи детям и их семьям, будет представлен практический опыт работы учреждений социальной политики, здравоохранения, образования, некоммерческих организаций Тюменской области. Экспертами выступят ведущие специалисты страны в системе ранней помощи из Москвы и Санкт-Петербурга, коллеги поделятся опытом работы службы в своих городах.

К сведению СМИ: конференция пройдет в областном реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями "Родник" (9 км. Салаирского тракта). В 9:45 начнется пресс-подход с участием начальника управления по вопросам социального обслуживания населения и делам инвалидов департамента социального развития Тюменской области Гульнары Байматовой, федерального эксперта. Аккредитоваться на на пресс-подход можно до 27 февраля на SpicynaLYu@72to.ru (указать ФИО, СМИ, необходимость в транспорте).