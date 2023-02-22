Евгений Заболотный по указу президента РФ награжден Орденом Дружбы

Председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный за активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу указом президента РФ Владимира Путина награжден Орденом Дружбы.

Церемония вручения государственных и региональных наград состоялась в правительстве Тюменской области 22 февраля, глава региона Александр Моор в обращении к заслуженным землякам отметил, что благодаря ответственному, самоотверженному труду, неравнодушному участию в социально-экономической и политической жизни региона каждого из награжденных наш регион успешно развивается и добивается больших результатов в различных сферах жизни.

Евгений Заболотный, комментируя вручение госнаграды, отметил, что для всех присутствующих это очень важный и торжественный день.

"Мы отмечены государственными наградами нашей страны, это особенное переживание. Готовясь к сегодняшнему дню, я вспомнил свою семью. Я знаю свою семью в семи поколениях и это все - тюменцы. Мои отец и мама работали в системе образования, здесь работают и воспитываются мои дочки, внучки. Я надеюсь, что так будет всегда. Мы всегда будем тюменцами. И сегодняшний орден я принимаю как высокую оценку работы всех поколений моей семьи, живущих и живших на тюменской земле. Большое спасибо за такую оценку, мы будем с честью хранить эту награду", - подчеркнул Евгений Заболотный.