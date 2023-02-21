"Аванпост" в День защитника Отечества проведет посвящение воспитанников в курсанты

23 февраля в 11 часов во Дворце творчества и спорта "Пионер" состоится памятное и значимое для воспитанников центра "Аванпост" событие - их ждет торжественное посвящение в курсанты.

Традиции более десяти лет, мероприятие всегда проводится в День защитника Отечества. Главными героями дня станут 60 ребят в возрасте от 14 до 17 лет. Это их первый год обучения. За полгода будущие курсанты проявили себя в физической подготовке и в освоении воинской дисциплины.

В этот день ребята наденут личное форменное обмундирование с именными шевронами и дадут торжественное обязательство. По традиции каждая специализированная группа спустя полгода после обучения выбирает себе название из тех, что существуют с основания "Аванпоста": "Каскад", "Штурм", "Смерч" и "Щитовик". Вымпелы с названиями специализированным группам добровольной подготовки к военной службе вручат почетные гости. Эти вымпелы передаются из поколения в поколение.

Завершится мероприятие зрелищным показательным выступлением по рукопашному бою. Далее новоиспеченных курсантов ждет двухлетнее обучение. Они освоят огневую, медицинскую, строевую, тактическую подготовку и станут частью большой дружной семьи центра "Аванпост", в которую входят 600 ребят.