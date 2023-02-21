Около 540 мероприятий тюменцы проведут в честь Дня защитника Отечества

В Тюменской области ко Дню защитника Отечества запланировано около 540 культурных мероприятий, самые масштабные пройдут в Тюмени.

В областной центре 22 февраля состоятся торжественная церемония возложения цветов и гирлянд к мемориалам "Вечный огонь" и "Свеча", а также Митинг-концерт "Слава защитникам Отечества" с участием военнослужащих, участников СВО, волонтёров, активистов, врачей, работников культуры и участников агитбригад. Будет работать выставка "Вместе сильнее" – совместный проект информационного агентства "Тюменская линия" и Тюменского музейно-просветительского объединения.

В Ялуторовске состоится круглый стол "Патриот России". Его участниками станут представители молодежных объединений, образования и культуры, органов власти, бизнеса и старшеклассники. Они затронут вопросы патриотизма.

22 и 23 февраля в Тюмени и Тобольске пройдут праздничные концерты "Песни военных лет" Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации.

24 февраля в Тюменском историческом парке "Россия – Моя история" состоится встреча "Мы из династии солдат Отечества" с представителями организации отцов Тюменской области и проведение "Урока мужества".

25 февраля здесь же пройдёт лекция "Герои нашего времени: тюменцы – герои СВО", приуроченная ко Дню защитника Отечества и годовщине начала специальной военной операции. Лектор – Малов Василий Викторович, методист по музейно-образовательной деятельности.

В перечень мероприятий Тюменской области ко Дню защитника Отечества также вошли различные конкурсно-игровые программы, митинги и уроки мужества, информационные часы и патриотические квесты, встречи с ветеранами боевых действий и конкурсы чтецов, а также спортивные и театральные представления и многое другое.