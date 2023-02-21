Тюменцев приглашают на Масленичные гуляния в сквер Депутатов

Фото: Центр культуры и искусства «Современник»

Народное гулянье и театрализованное представление "Как Снеговик Масленицу похитил" состоится в сквере Депутатов (ул. Олимпийская, 9) 26 февраля в 12:00. Участие бесплатно для всех желающих, возрастных ограничений нет.

По сюжету представления, Матрёшки и Скоморох с трепетом ждут масленицу, чтобы встретить весну и проводить зиму. Весь народ ликует от предвкушения тёплых деньков. Но всё не так просто, ведь Снеговик готов пойти на все, лишь бы не наступила весна.

Участникам праздника предстоит вспомнить масленичные традиции: приготовление блинов, катание на санях и на горках, исполнение обрядовых песен и танцев, игры и забавы, участие в которых, согласно традиции, гарантируют не только скорый приход весны, но и благополучие, здоровье и удачу на грядущий год.

Также в сквере Депутатов будет открыта фотозона "Масляничная изба". На главной сцене с творческими поздравлениями выступят артисты Тюмени.

Организатор праздничного представления в сквере Депутатов - Центр культуры и искусства "Современник" при поддержке Департамента культуры Администрации города Тюмени.