Дуэт из "Зори Тюмени" стал лауреатом хореографического конкурса DanceMoscow

Артисты Государственного ансамбля народного танца "Зори Тюмени" Софья Подгорбунских и Александр Пьянков стали лауреатами III степени в категории "Профессионалы". Дуэт выступил в направлении "народно-сценический танец" (возрастная категория 16-25 лет) с номерами "Зоренька" и "Поиграй-ка".

20 февраля в Московской государственной академии хореографии прошла церемония награждения лауреатов VIII Международного московского конкурса классической, современной сценической и народно-сценической хореографии DanceMoscow.

Главный балетмейстер ансамбля Валерий Арцер:

Для ребят это огромный успех. Конкурс серьезный, высокое качество подготовки детей, все участники большие профессионалы. Впечатляет сильный состав членов жюри, практически все они народные артисты и ректоры лучших хореографических вузов.

ГАНТ "Зори Тюмени" впервые участвовал в DanceMoscow. В следующем году на конкурс планируется отправить детскую студию ансамбля "Зори Тюмени".