Две улицы Тюмени получили имена участников специальной военной операции

В районе Плеханово появились улицы Жумабая Раизова и Григория Турубарова, распоряжение о присвоении им имен участников специальной военной операции на Украине подписал глава города Руслан Кухарук.

"Микрорайон активно застраивается, выдаются разрешения на строительство. Это не просто топонимы. В скором времени тюменцы будут получать прописки на улицах с именами наших героев, они будут у всех на слуху", — отметил Кухарук.

Общественные инициативы были поддержаны на очередном заседании комиссии по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети в границах города Тюмени.

С предложением присвоить имя Жумабая Раизова выступала Тюменская региональная общественная организация ветеранов десантных войск "Союз десантников". Он был курсантом Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища. При атаке противника в районе села Андреевка Херсонской области командир десантно-штурмовой роты Жумабай Раизов получил смертельное ранение. Ему присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

Предложение назвать улицу именем Григория Турубарова поступило от ТВВИКУ. "Григорий не просто выпускник ТВВИКУ, участник специальной военной операции на Украине, на протяжении десяти последних лет он принимал участие во всех боевых действиях, – рассказал представитель Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова Михаил Багров. – Был в "горячих точках" на территории Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья. Он отмечен государственными и ведомственными наградами. Настоящий офицер спецназа. Мы вышли с предложением увековечить память героя, нашего выпускника, который всю свою сознательную жизнь, будучи офицером, стоял на защите интересов нашего государства.

Григорий Турубаров, гвардии капитан подразделения специального назначения воздушно-десантных войск Вооруженных сил Российской Федерации, выполняя свой служебный долг по защите жителей Донбасса, в ходе ведения боя с националистами получил смертельное ранение. Награжден орденом Мужества за образцовое выполнение воинского долга, проявленные при этом героизм и мужество (посмертно).