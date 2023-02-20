Президент России наградил тюменцев медалями "За спасение погибавших"

11:11 20 февраля 2023
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За смелость и решительность, проявленные при спасении людей в экстремальных условиях, троих сотрудников Тюменской областной службы экстренного реагирования наградят медалями "За спасение погибавших", сообщается на сайте правительства ТО.

К наградам представлены начальник поисково-спасательной группы Тюменского поисково-спасательного отряда Сергей Ульянов, спасатели Тюменского поисково-спасательного отряда Александр Ярославцев и Андрей  Чуйко.

"Спасатели награждены за спасение троих человек из-под железобетонных завалов. Взрыв произошел в одном из гаражей по улице Малышева в Тюмени 9 февраля 2022 года. Благодаря слаженной работе и отточенным до автоматизма действиям уже спустя час пострадавшие были извлечены и направлены в больницу", - отмечается в сообщении. 

Указы о награждении подписал президент России Владимир Путин, медали будут вручены в торжественной обстановке в Тюмени.

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