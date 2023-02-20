"Школа студвесны" запустилась в Ишиме

16 февраля стартовала "Школа студвесны" для ишимских студентов. Это проект для студентов по подготовке к областному этапу творческого фестиваля "Студенческая весна".

Участниками "Школы студвесны" станут молодые люди в возрасте от 16 до 35 лет. Региональные эксперты проведут образовательные интенсивы 4 и 5 марта по пяти направлениям.

После образовательного блока студенты подготовят концертные номера совместно с наставниками. Затем примут участие в кастинге, получат обратную связь и 23 марта выступят на финальном шоу на сцене Дворца культуры. Лауреаты события поедут на областной фестиваль "Студенческая весна" в Тюмень.

— "Школа студвесны" — это уникальная возможность попробовать себя в новых направлениях и показать свои таланты. Главная задача проекта — собрать студентов в одном месте и рассказать, что проект дает новые возможности и пути развития, — комментирует Татьяна Зубрилина, руководитель мультицентра "Моя территория" в Ишиме.

Заявки принимают до 3 марта, сообщает Мегатюмень.