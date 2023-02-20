Жители Тюмени могут помочь ветеранам через счет "Победа"

17:21 19 февраля 2023
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В канун 23 февраля тюменцы могут помочь ветеранам Великой Отечественной войны с помощью благотворительного счета "Победа". Пожертвования направляют нуждающимся для покупки необходимых вещей, продуктов питания, предметов обихода, бытовой техники, сообщает Вслух.ру.

В феврале было распределено 159 тысяч поступивших средств. Материальную помощь получили 11 ветеранов.

Оказать помощь могут организации и рядовые тюменцы. Подробная информация – по телефонам: 46-67-46, 29-76-47, 46-23-58.

Теги: ветераны , помощь
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