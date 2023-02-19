Перед Новым годом тюменцы потратили в магазинах более 46 млрд рублей

Всего в 2022 году жители потратили 479 млрд 436,9 млн рублей — на 17 млрд больше, чем годом ранее (462 млрд 317 млн рублей). Основная часть трат пришлась на непродовольственные товары, за которые заплатили 251 млрд 589,2 млн рублей. За продукты питания жители отдали 227 млрд 847,7 млн рублей, сообщает Тюменьстат.

Максимум расходов традиционно пришлось на канун Нового года. В декабре жители оставили на кассах 46 млрд 061,5 млн рублей, в том числе 21 млрд 697,2 млн на продовольственные и 24 млрд 364,2 млн рублей на непродовольственные. В среднем за последний месяц каждый потратил 29 тыс. 583,5 рублей. По сравнению с декабрем 2021 года, это примерно на 3,5 млрд меньше, сообщает Вслух.ру.