Врачи из Ишима спасли жизнь пострадавшей в ДТП

Из областной ишимской больницы №4 в Петропавловск в сопровождении реанимационной бригады отправили пациентку. Она больше месяца находилась в отделении анестезиологии и реанимации после ДТП на трассе Ишим-Казанка.

В ишимской больнице пациентка оказалась накануне Нового года с множественными переломами костей черепа, таза, верхних и нижних конечностей. Состояние осложняли ушиб головного мозга, массивная кровопотеря, сообщила Жанна Стрижак, пресс-секретарь ОБ № 4 (г. Ишим).

- Долгое время пациентка находилась в медикаментозной седации, на аппарате искусственной вентиляции легких, - рассказала и.о. завотделением анестезиологии и реанимации Яна Данилова. - При поступлении женщине проводилась интенсивная терапия, врачи травматологи наложили скелетное вытяжение и гипсовые лангеты для фиксации переломов. Через две недели провели остеосинтез голени по Елизарову.

Врачам удалось стабилизировать состояние пациентки, было принято решение транспортировать ее для дальнейшего лечения и восстановления в больницу по месту жительства. Пациентка была отправлена в сопровождении бригады медиков из городской больницы №3 г. Петропавловска, где она и продолжит лечение.