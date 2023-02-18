На Всероссийском грантовом конкурсе тюменцы выиграли 2,5 млн рублей

В середине февраля объявили результаты конкурса от "Росмолодежь.Гранты". Денежную поддержку в размере 2 428 000 рублей получили три проекта из Тюменской области.

Тюменцы приняли участие в самой популярной номинации #развивай_поколение, на которую заявился 221 человек с инициативами по патриотическому просвещению.

Грант в размере 999 000 рублей получила организация "Страйкбол Урала". Она представила региональный военно-спортивный проект "Ворошиловский стрелок". На выделенные средства тюменцы планируют провести турниры среди подростков по практической стрельбе с пневматическим оборудованием.

"В следующем учебном году в школах введут начальную военную подготовку, поэтому наши инициативы особенно актуальны и необходимы для подрастающего поколения, чтобы погрузить в среду и научить основным навыкам. Кроме того, планируем масштабировать проект — запустить в муниципальных образованиях", — рассказал Мой-портал.ру Максим Шереметьев, руководитель организации "Страйкбол Урала".

Федерация лучного боя получила финансирование в 968 000 рублей на проект ответственного отцовства Tactic Fest. Он объединит в себе турниры и мастер-классы по тактическим играм и видам спорта, а итоговое событие пройдет в формате фестиваля в Тюмени.

Союз десантников выиграл 461 000 рублей на турниры на радиоуправляемых танках "Боевые машины".