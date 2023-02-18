Тюменским бабушкам и дедушкам 55+ помогают отдохнуть от негативных мыслей с помощью арт-терапии

В Тюмени проходят занятия по арт-терапии для лиц старшего поколения в Региональном центре активного долголетия.

Метод "изотерапии" включен в работу психологических тренингов "Яркий мир", что проходят в центре в отделении по профилактике возрастных изменений и психологической помощи, сообщает Тюменская область сегодня.

– На занятиях в Досуговом центре с помощью красок, кисточек и других подручных материалов гости нашего учреждения вместе с психологом создают шедевры. Для рисования используются разные способы, – прокомментировали в организации. – Погружение в творчество отвлекает от негативных мыслей, заряжает позитивом, развивает творческое мышление и раскрывает собственный потенциал. В основе изотерапии лежит процесс расслабления.

Полное расписание мероприятий в Досуговом центре можно найти на сайте или по телефонам: 8 (3452) 64-66-62 и 64-66-16.