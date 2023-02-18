Тюменцы могут представить свои работы на конкурсе "Хороша Маслена"

В Тюмени пройдет IV городской конкурс-выставка масленичной куклы "Хороша Маслена". Уже сейчас горожане могут представить свои работы.

Работа должна отличаться ярко выраженным славянским колоритом, приветствуются традиционные формы выполнения. Высота масленичных кукол должна быть не более 1 метра. Конструкции должна быть устойчивыми с учетом предстоящей выставки.

Принять участие могут индивидуальные авторы и авторские коллективы (семьи, коллеги, школьники, студенты, соседи и т.д.). Предусмотрено три возрастных категории: от 8 до 13 лет, от 14 до 18 лет, 19 лет и старше. Необходимо заполнить заявку по ссылке, а работу предоставить до 22 февраля в ДК "Торфяник" (ул. Малышева, 24).

Выставка работ и награждение участников и победителей состоятся в праздничной программе народного гуляния "Здравствуй, Масленица!". Оно состоится 25 февраля на площади в жилом районе Тарманы, начало в 16:00, сообщает Вслух.ру.