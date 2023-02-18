На какую поддержку могут рассчитывать педагоги в Тюменской области

В Тюменской области более 11 тысяч школьных учителей. Несмотря на это, педагогов не хватает. Особенно востребованы учителя русского языка и литературы, иностранного языка, преподаватели начальных классов.

В Тюменской области формировалась система поддержки в виде социальных гарантий, единовременных выплат и комплексной методической помощи. Так, в Тюмени и Тобольске предусмотрено выделение субсидии на приобретение жилья работникам, имеющим стаж работы в бюджетной сфере 10 лет и более. Для сельских учителей предусмотрено возмещение расходов на оплату занимаемой жилой площади и услуг по электроснабжению, теплоснабжению в размере 100%.

Кроме того, предусмотрено обеспечение жильем специалистов сферы образования в рамках целевых программ развития муниципальных районов Тюменской области. С 2012 по 2022 годы для работников системы образования было выделено более 600 служебных квартир. Дополнительно педагоги имеют возможность принять участие в государственной программе "Комплексное развитие сельских территорий". В ряде районов, например, Тюменском, Казанском, Аромашевском, Вагайском для молодых педагогов предусмотрены единовременные выплаты при трудоустройстве в образовательную организацию после окончания учебного заведения. Размер выплаты в среднем составляет от 25 до 100 тысяч рублей. Также победителям конкурсного отбора в рамках программы "Земский учитель", прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, рабочие поселки, поселки городского типа, города с населением до 50 тыс. человек предусмотрена единовременная компенсационная выплата в размере 1 млн. рублей, сообщает Мегатюмень.