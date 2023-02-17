На творческом небосклоне Тюмени засияет "Парад звёзд"

Фото: учебно-практический центр "Эксперт"

Девятый ежегодный региональный конкурс талантов "Парад звёзд" пройдёт в Тюмени 1-2 апреля 2023 года.

Праздник организует "Учебно-практический центр "Эксперт". Продемонстрировать таланты на сцене концертного зала СОЦ "Зодчий" приглашаются профессиональные и любительские коллективы детей от 3 до 16 лет.

"”Парад звёзд” стал доброй традицией для Тюмени. Дети и мы с нетерпением ждём этот праздник творчества, где каждый сможет показать, что он умеет, и каждый достигнет успеха. Без наград не останется никто! Мы желаем всем участникам удачи!" — напутствует директор "Учебно-практического центра "Эксперт" Марина Бакулина.

Регистрация на конкурс уже началась. Соревнования пройдут по пяти номинациям: "Хореография", "Вокал", "Музыкальный оркестр", "Театр моды" и новой номинации "Художественное слово". К участию приглашаются детские сады и школы, творческие студии, клубы, дома культуры, центры развития и дополнительного образования, индивидуальные участники и семьи с детьми. Будет разыграно 8 Гран-при, каждый участник получит диплом и сувенир от спонсоров.

Для регистрации необходимо заполнить форму на сайте конкурса "Парад звёзд". Вся подробная информация – по телефону +7 (982) 908-74-21.