93 мужчины и женщины старше 70 лет поженились в 2022 году в Тюменской области

13:15 17 февраля 2023
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В 2022 году в возрасте от 70 до 90 лет в Тюменской области зарегистрировали брак 63 мужчины, в том числе 12 мужчин в возрасте от 80 до 90 лет. 

Самый "старший жених" является жителем Тюмени, ему 90 лет. 

30 женщин зарегистрировали брак в возрасте от 70 до 85 лет. 2 прекрасные дамы зарегистрировали свой брак в возрасте 85 лет - это жительницы Тюмени и Ялуторовска. 

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