93 мужчины и женщины старше 70 лет поженились в 2022 году в Тюменской области

В 2022 году в возрасте от 70 до 90 лет в Тюменской области зарегистрировали брак 63 мужчины, в том числе 12 мужчин в возрасте от 80 до 90 лет.

Самый "старший жених" является жителем Тюмени, ему 90 лет.

30 женщин зарегистрировали брак в возрасте от 70 до 85 лет. 2 прекрасные дамы зарегистрировали свой брак в возрасте 85 лет - это жительницы Тюмени и Ялуторовска.