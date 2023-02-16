Киноспециалисты Тюмени обсудят творческие идеи в "Питчинге на Туре"

14:00 16 февраля 2023
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Питчинг кинопроектов пройдёт 21 февраля в рамках фестиваля "Битва на Туре", рассказать о своем проекте в сфере кино или идеи сценария и найти единомышленников сможет любой желающий.

Питчинг пройдет в шатре "Лекционный павильон", который расположен под мостом Челюскинцев. Во время фестиваля в нем также пройдут лекции и мастер-классы от тюменских команд в сфере креативных индустрий. 

Среди экспертов — Алексей Голомолзин, создатель Шоу коротких историй, сторителлер, тренер для спикеров и предприниматель, Алексей Южаков, тюменский сценарист, кинорежиссер, продюсер, Дмитрий Колобов, режиссер-документалист, продюсер, автор и ведущий подкаста "Станция Документальная", руководитель Moi-portal.ru.

На каждого выступающего будет отведено 5 минут на презентацию и 5 минут на вопросы. Начало в  20:00, регистрация на питчинг здесь

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