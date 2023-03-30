Сергею Ярцеву вручили знак за заслуги перед Тюменью

Главврач ОКБ-1 Сергей Ярцев за особый вклад в развитие здравоохранения и оказание медицинской помощи населению награжден нагрудным знаком "За заслуги перед городом Тюменью".

Награду тюменцу вручили на очередном заседании Тюменской гордумы председатель думы Евгений Заболотный и глава города Руслан Кухарук.

Сергей Ярцев поблагодарил депутатов за высокую оценку его труда.

Ранее при обсуждении кандидатуры депутат Степан Киричук отметил профессионализм Ярцева. Он прошел путь от рядового хирурга до руководителя крупнейшего медучреждения, и этот путь дорогого стоит. По словам Юрия Коновалова, в числе заслуг Ярцева улучшение первичного звена здравоохранения, внедрение ряда ноу-хау для повышения качества оказания медуслуг, 2021 году он награжден званием Заслуженный врач РФ.

Депутат и коллега Ярцева Иван Попов подчеркнул его профессиональные заслуги как доктора, как организатора системы здравоохранения Тюмени и Тюменской области, назвал его вдохновителем эндоскопической службы региона и, конечно, подчеркнул его бесценный вклад в создание условий для работы медиков и лечение пациентов в период пандемии коронавируса.