Депутат Госдумы Екатерина Стенякина встретится с "серебряными" добровольцами Тюмени

10:44 16 февраля 2023
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17 февраля в Региональном центре активного долголетия, геронтологии и реабилитации состоится встреча депутата Госдумы РФ Екатерины Стенякиной с "серебряными" добровольцами Тюменской области.

Участие во встрече примет председатель комитета по социальной политике Тюменской областной думы Ольга Швецова.

Екатерина Стенякина ознакомится с работой отделения дневного пребывания Регионального центра активного долголетия, геронтологии и реабилитации, посетит презентации добровольческого ателье "Арт-Изба" и социального направления Штаб-квартиры "серебряного" добровольчества.

Также в программе - круглый стол "Лучшие практики работы со старшим поколением в Тюменской области. Участие "серебряных" волонтеров в социальных и грантовых проектах", формирование "серебряными" волонтерами посылок для бойцов зоны СВО в рамках Всероссийской акции "Тепло для героя".

Начало встречи в 15 часов, место проведения: г. Тюмень, пр. Солнечный,10/1. Аккредитация для СМИ по тел.+79199418801.

Теги: волонтерство , Госдума , депутаты
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