Самую большую школу в Тюменской области откроют в сентябре

Школу на 1 501 ученика и общей площадью в 29 тысяч квадратных метров отроют в микрорайоне "Тура" в сентябре этого года, сообщил начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов.

Экскурсию для членов Общественного совета при Главном управлении строительства и журналистов по строящемуся объекту провел представитель компании-подрядчика. На данный момент готовность школы составляет 70%, 26 учебных кабинетов готовы к передаче, с марта департамент образования приступит к их оснащению и оборудованию.

Здание школы состоит из трех блоков: начальная школа, блок для средних и старших классов и общий блок со столовой на 650 мест, актовым залом, видео- и конференц-залом, шестью спортивными залами (самый большой из них занимает более 860 кв. м), читальными залами, мастерскими и студиями и т.д.

"Строительство школы идет хорошо. Школа долгожданная в этом микрорайоне. Она имеет ряд технических особенностей. К примеру, она самая большая из тех, что были построены за последние годы в Тюмени и Тюменской области. Ее площадь — практически 29 тысяч квадратных метров, предыдущая школа-рекордсмен сдана в 2017 году в микрорайоне "Восточный-2", она на 25 тысяч квадратных метров", - рассказал Перевалов.

Школу возводит завод ЖБИ-3 из специально разработанных для этого проекта 9-метровых панелей, использование таких конструкций ускоряет монтаж и снижает количество швов, что положительно сказывается на тепловом режиме в здании. Плоская кровля имеет специальный слой - контролит, который позволит обнаружить даже самые микроскопические повреждения и избежать последствий протечек. Освещение в школе контролируется системой управления AWADA, автоматически настраивающей яркость даже в отдельно взятом классе и позволяющей экономить до 50% электроэнергии.