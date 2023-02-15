Стажировку для специалистов по защите детей из ДНР и ЛНР проводят эксперты в Тюмени

В Тюменской области началась стажировка специалистов по защите прав детей из Луганской и Донецкой Народных Республик, а программе — посещение социальных учреждений региона, обмен опытом с коллегами.

Специалисты планируют навестить семьи, которые приняли детей из ЛНР, оставшихся без попечения родителей.

Тюменская область стала одним из 4 субъектов России, участвующих в проекте "Стажировки для защитников детства ЛДНР: дорога домой". Его реализует общественная организация “Наши дети” совместно с ОНФ.

В Тюменской области — более 3 000 замещающих семей, в которых воспитываются 95% сирот и детей без попечения родителей. В регионе нет детских домов. Функционируют 5 организаций для детей-сирот, цель которых — найти детям новые семьи.