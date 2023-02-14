100-летие гражданской авиации РФ в Тюмени отпразднуют концертом и выставкой

К 100-летию гражданской авиации России в Тюмени дадут концерт и откроют фотовыставку.

Церемония возложения цветов и вручение свидетельств молодым специалистам состоится в тюменском сквере Авиаторов (улица Кремлевская) 16 февраля в 12:00. Торжественный концерт и фотовыставку авиапредприятий можно посетить во Дворце культуры "Нефтяник" в 15:00.

Для журналистов организуют пресс-подход руководителя Тюменского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Петра Медведева, ветеранов и работников Росавиации, официальных лиц.