100-летие гражданской авиации РФ в Тюмени отпразднуют концертом и выставкой

17:00 14 февраля 2023
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К 100-летию гражданской авиации России в Тюмени дадут концерт и откроют фотовыставку. 

Церемония возложения цветов и вручение свидетельств молодым специалистам состоится в тюменском сквере Авиаторов (улица Кремлевская) 16 февраля в 12:00. Торжественный концерт и фотовыставку авиапредприятий можно посетить во Дворце культуры "Нефтяник" в 15:00.

Для журналистов организуют пресс-подход руководителя Тюменского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Петра Медведева, ветеранов и работников Росавиации, официальных лиц.

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