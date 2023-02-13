Тюменцев приглашают в музей на мастер-шоу гончара-виртуоза

Музейный комплекс имени Ивана Словцова решил организовать для тюменцев бесплатный мастер-класс по декорированию керамики от чемпиона мира по гончарному искусству Ахмета Ташхомджу, сообщает информационный центр правительства ТО.

Встреча особенно будет интересна профессиональным керамистам и всем ценителям прекрасного, отмечается в сообщении.

Ахмет Ташхомджу – чемпион мира по гончарному искусству, председатель Союза гончаров г. Менемен Турции, победитель многих конкурсов. С 2018 года – председатель Международного фестиваля народных ремесел "Праздник топора", г. Томск. Призер старейшего в Западной Европе чемпионата мира по керамике "Dalla Terra all'Arte", г. Фаэнца. В 2013 году при поддержке Фонда культуры и искусства Измира сделал самую большую в мире вазу высотой 5,5 метра и был занесен в Книгу рекордов Гиннеса.

МК пройдет 22 февраля 18:00 в Музейном комплексе им. Словцова (ул. Советская, 63).