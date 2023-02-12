В районах Тюменской области открылось несколько медицинских классов

Новые медицинские классы для выпускников открылись на базе общеобразовательных школ в Голышмановском, Омутинском, Вагайском, Юргинском и Аромашевском районах. В них смогут обучаться 20 ребят из 9-11-х классов, сообщает пресс-служба Предуниверсария Тюменского ГМУ.

В формате видеоконференции учеников и их родителей поприветствовала проректор по молодежной политике и региональному развитию вуза Светлана Соловьева. Она рассказала о системе образовательного процесса и активностях университета, участие в которых поможет ребятам набрать дополнительные баллы к сумме ЕГЭ при поступлении.

Школьники также узнали о возможности целевого обучения в Тюменском ГМУ, порядке заключения договоров, мерах поддержки молодых врачей, которые после окончания университета возвращаются в родной муниципалитет, сообщает Тюменская область сегодня.