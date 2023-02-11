Жителя Республики Беларусь спасли врачи из Ишима

50 -летнего жителя Беларуси поставили на ноги в ишимской областной больнице №4. Мужчина оказался там после ДТП, которое случилось на федеральной трассе Москва-Владивосток.

Пациент находился в травматическом шоке, с множественными осложненными переломами – переломом грудины, нескольких ребер, переломом-вывихом 7 шейного позвонка, парализацией нижних конечностей, пристеночным пневмотораксом.

"Пациенту необходимо было экстренное устранение сдавления спинного мозга, иначе полная парализация стала бы необратимой, что могло привести к глубокой инвалидизации, либо гибели пациента, – делится врач-нейрохирург ОБ №4 Андрей Иванов. – Открытое вправление вывиха шейного отдела было затруднено из-за сопутствующих переломов верхне-грудных позвонков и анатомических особенностей пациента. Было принято решение провести одномоментное ручное вправление вывиха шейного позвонка по Гюнтеру. Манипуляция прошла успешно. Как показал рентген, позвоночник вернулся в прежнее состояние, и уже через несколько часов к пациенту вернулась чувствительность в ногах".

Две недели мужчина получал интенсивную терапию в отделении реанимации, ему было наложено вытяжение. Затем был период реабилитации в отделении травматологии, предстояло вновь учиться вставать и ходить, сообщила Жанна Стрижак, пресс-секретарь ОБ №4 (г. Ишим).