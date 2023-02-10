Тюменский "Пионер" присоединился к "Движению первых"

Во Дворце творчества и спорта "Пионер" открылась первичка Российского движения детей и молодежи "Движение первых", который сформирован в рамках нацпроекта "Образование".
Начальник управления дополнительного образования и воспитания Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Оксана Савинова отметила, что в стенах "Пионера" всегда были общественные организации, из числа участников которых вырастали лидеры, волевые, инициативные люди. "Многие выпускники занимают ведущие позиции в ключевых отраслях нашего региона. Уверена, для многих сегодняшних воспитанников участие в движении откроет профессиональные перспективы и карьерные решения", - уверена Савинова.
Делегаты первого съезда РДДМ, который прошел в декабре в Москве, презентовали общую концепцию движения, рассказали о целях, миссии, направлениях работы. Инициативной группой, в которую вошли и воспитанники "Пионера", определены 5 направлений, по которым будет осуществляться деятельность РДДМ в учреждении:
"Наука и технологии" "Дерзай и открывай!" (курирующее отделение – Детский технопарк "Кванториум").
"Культура и искусство "Создавай и вдохновляй!" (курирующее отделение – Центр эстетического воспитания (Арт-парк).
"Патриотизм и историческая память "Служи Отечеству!" (курирующее отделение – Областной поисковый центр им. А.В. Ольховского).
"Туризм и путешествия "Открывай страну" (курирующее отделение – Центр туризма и краеведения).
"Экология и охрана природы "Береги планету" (курирующее отделение – Эколого-биологический центр).
Председатель регионального совета РДДМ "Движение первых" Наталья Ахлюстина:
Открытие первичной организации в "Пионере" – это знаковое событие. Во-первых, потому что на базе именно этого учреждения находится региональное отделение РДДМ "Движение первых". Во-вторых, у ребят из дополнительного образования появилась возможность участвовать в российском детском движении. Что касается РДШ, то оно было ограничено общеобразовательными учреждениями. Сейчас произошло масштабирование. К Движению присоединяются студенты колледжей, техникумов, вузов, учреждения дополнительного образования, молодежной политики, спорта. Это дает возможность педагогам дополнительного образования вместе со своими воспитанниками, коллективами участвовать во всероссийских проектах.
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