Тюменский "Пионер" присоединился к "Движению первых"

Во Дворце творчества и спорта "Пионер" открылась первичка Российского движения детей и молодежи "Движение первых", который сформирован в рамках нацпроекта "Образование".

Начальник управления дополнительного образования и воспитания Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Оксана Савинова отметила, что в стенах "Пионера" всегда были общественные организации, из числа участников которых вырастали лидеры, волевые, инициативные люди. "Многие выпускники занимают ведущие позиции в ключевых отраслях нашего региона. Уверена, для многих сегодняшних воспитанников участие в движении откроет профессиональные перспективы и карьерные решения", - уверена Савинова.

Делегаты первого съезда РДДМ, который прошел в декабре в Москве, презентовали общую концепцию движения, рассказали о целях, миссии, направлениях работы. Инициативной группой, в которую вошли и воспитанники "Пионера", определены 5 направлений, по которым будет осуществляться деятельность РДДМ в учреждении:

"Наука и технологии" "Дерзай и открывай!" (курирующее отделение – Детский технопарк "Кванториум").

"Культура и искусство "Создавай и вдохновляй!" (курирующее отделение – Центр эстетического воспитания (Арт-парк).

"Патриотизм и историческая память "Служи Отечеству!" (курирующее отделение – Областной поисковый центр им. А.В. Ольховского).

"Туризм и путешествия "Открывай страну" (курирующее отделение – Центр туризма и краеведения).

"Экология и охрана природы "Береги планету" (курирующее отделение – Эколого-биологический центр).

Председатель регионального совета РДДМ "Движение первых" Наталья Ахлюстина: